Потепление придет в Татарстан на следующей неделе

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). На смену установившейся сейчас в Татарстане холодной погоде на следующей неделе придет потепление. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

По словам синоптиков, наблюдаемые на территории республики средние температуры в настоящий момент соответствуют норме по многолетним данным. В большинстве районов установился снежный покров.

Завтра, 2 ноября, пришедший с запада циклон принесет с собой небольшой снег, метель и усиления ветра, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Ночью столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза, днем воздух прогреется до +1, -3 градусов.

В ночь на воскресенье, 3 ноября, в тыловой части циклона еще будет идти небольшой снег, в дневные часы осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, а днем – от +4 до -1 градуса.

В начале следующей недели, 4 ноября, Татарстан окажется на периферии южного антициклона, так что на большей части территории региона осадки маловероятны. Лишь на северо-западе близкий атмосферный фронт вызовет ночью и утром небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, возможны также метель и гололед. Ожидаются порывы ветра силой до 16 м/с. Температура воздуха в темное время суток – от нуля до 6 градусов мороза, в светлое – от +4 до -1 градуса.

Во вторник и среду, 5 и 6 ноября, погоду в Европейской части России будут определять юго-западные воздушные потоки, что приведет к потеплению – до 6–11 градусов тепла 6-го числа. «При прохождении атмосферных фронтов прогнозируются дожди», – отмечают метеорологи.

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