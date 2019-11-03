В казанской школе открылся музей памяти жертв репрессий

(Казань, 3 ноября, «Татар-информ»). В Казани на базе средней общеобразовательной татарско-русской школы № 71 с углубленным изучением отдельных предметов открылся музей памяти жертв политический репрессий. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Татарстана.

Инициировала создание музея Аминя Залялеева, с 2017 года возглавляющая Региональную общественную гуманитарную организацию пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий РТ, а до того более 15 лет бывшая активисткой местного отделения этой НКО по Ново-Савиновскому району Казани. Она также непосредственно участвовала в организации музейной площадки.

Церемония открытия была приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. В ней приняли участие представители Общественной организации жертв репрессий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Полпредство РТ в РФ выпустит Книгу памяти жертв политических репрессий.

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