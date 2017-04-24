Полпредство РТ выпустит Книгу памяти жертв репрессий о казненных татарстанцах

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Полномочное представительство РТ в РФ завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Они похоронены в общих могилах на разных кладбищах Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ежегодно 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. День памяти посвящен памяти миллионов людей, которые были подвергнуты репрессиям, отправлены в лагеря и ссылки, расстреляны.



Имена, вошедшие в эту книгу, так или иначе связаны с Татарстаном – в списке 350 человек. Среди них – председатель Совета Народных комиссаров Татарской АССР Хаджи Габидуллин, писатель Махмуд Галяу, декан биолого-химического факультета Казанского педагогического института Мирсаид Сафин, а также руководители предприятий, ученые, представители творческой интеллигенции, духовные лидеры и многие другие.



Вошло в книгу и имя Керима Хакимова – полномочного представителя СССР в арабских странах (в Саудовской Аравии), внесшего вклад в установление отношений между молодой Советским Союзом и арабо-персидским миром. Казнь дипломата вызвала негодование у представителей и поныне правящей династии в Саудовской Аравии. Дипломатические отношения между страной и СССР в 1938 году после отзыва Керима Хакимова были прерваны, и не возобновлялись до падения коммунизма в Советской Республике.



При формировании списка составители использовали базу данных «Жертвы политического террора в СССР», расстрельные списки московских и подмосковных кладбищ и другие многочисленные открытые источники.



Полпредство продолжит работу над сбором информации. Всего, по данным Книги памяти, жертвами политических репрессий Татарстана стали 54 тыс. 727 человек. В местах заключения погибли 13 тыс. 938 татарстанцев. Имеются данные о приговоренных к высшей мере наказания — 8011 человек и расстреле 5922 человек.

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