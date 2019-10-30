(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева напомнила татарстанцам о Дне памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

«Непосредственных участников и свидетелей тех лет становится все меньше, чрезвычайно важно сохранить память о людях и событиях тех лет, продолжить работу по поиску мест массовых захоронений, восстановлению и увековечиванию имен погибших и реабилитированных», — отметила Фазлеева.

В республике совместно с Региональной общественно-гуманитарной организацией пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий РТ проводят «уроки памяти» для молодежи. Эти мероприятия призваны не допустить фальсификации истории.

Во всех районах Татарстана пройдут акции, посвященные памяти тех, кто погиб и пострадал во время политических репрессий.

«Мы сквозь годы и все времена пронесем память о событиях прошлого», — заключила заместитель Премьер-министра республики.

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