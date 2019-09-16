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Татар-информ

2 ноября 2019, 20:58

Спорт

Квартальнов об игре с «Нефтехимиком»: Нам в зачёт можно поставить только третий период

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Спорт

Квартальнов об игре с «Нефтехимиком»: Нам в зачёт можно поставить только третий период

Фото: архив/Михаил Захаров

Казанцы проиграли хозяевам площадки со счетом 2:4.

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Наставник казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал сегодняшнее поражение в Нижнекамске от «Нефтехимика» (2:4), признав, что хозяева были лучше.

«С заслуженной победой Вячеслава [Буцаева] и его команду. Тут нечего много говорить — нам в зачёт можно поставить только третий период, два периода у нас не пошли. Соперник везде был быстрее, сильнее и, наверное, заряженнее нас — это то, чего мы не сделали», — передает слова своего наставника клубная пресс-служба.

Квартальнов назвал успешной работу Сергея Абрамова с вратарями: «Вы наше место в таблице видели? У нас Сергей Абрамов великолепно справляется со своими обязанностями, великолепно».

Кроме того, наставник казанцев посчитал приглашение защитника Игоря Ожиганова в сборную России закономерным.

«Мне не кажется это приглашение странным», — выразил мнение Квартальнов. 

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