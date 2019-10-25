«Ак Барс» делегировал двух игроков в олимпийскую сборную России

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Пресс-служба ФХР огласила список игроков олимпийской сборной России для участия в Кубке Германии. В ее составе два игрока «Ак Барса».

Вызваны в олимпийскую сборную России защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин и нападающий Артем Галимов.

Кубок Германии пройдет 7 — 10 ноября в Крефельде. Соперниками россиян будут сборные Германии, Швейцарии и Словакии.

В те же сроки в Хельсинки на Кубке Карьяла в рядах национальной команды сыграют «барсы»-защитники Игорь Ожиганов и Камиль Фазылзянов, а также два игрока нижнекамского «Нефтехимика» — защитник Дамир Шарипязнов и форвард Павел Порядин.

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