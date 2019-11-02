WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

2 ноября 2019, 20:22

Спорт

Восьмая победа подряд у «Нефтехимика»: дуэль земляков выиграли нижнекамцы

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Спорт

Восьмая победа подряд у «Нефтехимика»: дуэль земляков выиграли нижнекамцы

Нижнекамцы на своей площадке обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

(Казань, 2 ноября, Сергей Гаврилов). В рамках чемпионата КХЛ сегодня в Нижнекамске встретились местный «Нефтехимик» и казанский «Ак Барс». В дуэли лучших команд республики верх взяли нижнекамцы со счетом 4:2, таким образом, победная серия нижнекамцев продолжилась и достигла цифры восемь.

Стоит отметит забавную закономерность в игре «Нефтехимика»: сначала нижнекамцы проигрывали шесть матчей подряд, а после добились семи побед кряду. 

Всего в нынешнем чемпионате команды встречались уже два раза — обе игры прошли в Казани и завершились победой хозяев площадки (4:1 и 3:2). 

К слову, «Ак Барс» в прошлом туре стал первой командой в КХЛ, сыгравшей 800 матчей. Но девятую сотню матчей казанцы начали с заслуженного поражения.

В составе гостей можно отметить голкипера Адама Рейдеборна, возвратился в состав защитник Альберт Яруллин и не попал в заявку другой защитник Игорь Ожиганов.

В активном дебюте матча первыми свою выгоду использовали хозяева площадки. Едва прошли пять минут, как шайба влетела в ворота казанцев. Для Рейдеборна сюрпризом стал неожиданный бросок Александра Черникова от бортика, 1:0. Все логично, хозяева действовали более настойчиво, агрессивно и целенаправленно. Похоже, казанцы просто отвыкли пропускать первыми, поскольку гости не сразу пришли в себя от пропущенной шайбы. Даже получив возможность сыграть в большинстве, «барсы» ничего вразумительного показать не сумели. Период по праву остался за «Нефтехимиком».

По такому же сценарию начался и второй периода, тем более что нижнекамцы получили большинство. Да и в равных составах хозяева по-прежнему смотрелись лучше казанцев. Лишь к середине матча игра постепенно переместилась в зону «Нефтехимика». Идеальный момент сравнять счет упустил на 35-й минуте Станислав Галиев, убежавший один на один. Тут же последовало наказание — Марат Хайруллин показал, как нужно реализовывать индивидуальный проход, 2:0. Не прошло и минуты, как счет стал уже 3:0. Выход Павла Порядин один на один, и Рейдеборн вновь не смог спасти свою команду. Еще и из-за травмы гости вскоре потеряли нападающего Кирилла Петрова. К счастью, он вернулся на лед в третьем периоде. 

В конце периода в большинстве «Нефтехимик» увеличил свое преимущество, Андрей Сергеев забил мощным щелчком от синей линии, 4:0. 

«Нефтехимик» показал отличную результативность: девять раз попали в створ ворот соперника и забросили три шайбы. 

Вполне ожидаемо, что в начале третьего периода в воротах гостей появился Тимур Билялов. В предыдущих четырех из девяти матчей, которые он отыграл в чемпионате, Билялов не пропустил ни одной шайбы, лучший показатель «сухарей» в лиге. 

Сегодня Тимур также не пропустил, но разница в счете была уже слишком большой.

Казанцы изо всех сил пытаются что-то изменить, и в середине периода Мэттью Фрэттин с добивания одну шайбу отыграл, 4:1. Затем в большинстве броском в касание капитан гостей Данис Зарипов сделал счет 4:2. 

Однако спасти игру «Ак Барсу» не удалось. Восьмая победа «Нефтехимика» подряд.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (1:0, 3:0, 0:2). Шайбы забросили: Черников (6), Хайруллин (35), Порядин (36), Сергеев (40) — Фрэттин (50), Зарипов (53). Штраф: 31-4.

«Нефтехимик»: Барулин. Мерфи — Пайгин, Порядин — Митчелл — Уайт; Шарипзянов — Брынцев, Хайруллин — Куликов — Шиксатдаров; Рясенский — Сергеев, Энлунд — Берглунд — Падакин; Хисамутдинов — Захарчук, Черников — Шарифьянов — Казионов.

«Ак Барс»: Рейдеборн (Билялов, 41). Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Лямкин, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли; Фазылзянов, Э.Галимов — Глухов — Фисенко; Кара.

В активе нижнекамцев после 26 матчей стало 29 очков, шестое место на Востоке, у казанцев — 37 после 24 игр, первое место. В следующем туре 4 ноября «Нефтехимик» примет дома лидера Запада столичный ЦСКА, «Ак Барс» в этот день сыграет в Череповце с «Северсталью».

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