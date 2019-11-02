Запущено голосование по названию трассы Москва – Казань

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ»). Министерство транспорта России и государственная компания «Автодор» запустили голосование, чтобы выбрать название для новой платной скоростной дороги Москва – Казань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

Для магистрали уже предложены три варианта названия: «Восток», «Евразия» и «Казань». Проголосовать за них можно, отправив письмо на электронную почту: imya-m12@yandex.ru или написав понравившееся название в комментариях под публикацией «Автодора» в соцсетях.

При этом также присутствует «возможность прислать свой собственный вариант названия дороги», отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Новая магистраль М12 будет дублером трассы М7 «Волга» и станет частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Впоследствии ее могут продлить до Екатеринбурга. Накануне строительство скоростной дороги одобрил Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Возведение платной трассы должно завершиться к 2027 году. Общая стоимость работ составит около 730 млрд рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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