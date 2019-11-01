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Татар-информ

1 ноября 2019, 21:48

Экономика и финансы

На строительство скоростной трассы Москва — Казань потратят около 730 млрд рублей

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Экономика и финансы

На строительство скоростной трассы Москва — Казань потратят около 730 млрд рублей

Работы планируется начать в начале 2020 года.

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Общий объем финансирования строительства скоростной трассы Москва — Казань, которую планируют построить к 2027 году, составит около 730 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта Иннокентия Алафинова. 

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, дорогу начнут возводить с начала нового года. В объем будущих работ входят новый скоростной участок от Москвы до Владимира, обходы Балашихи и Ногинска. 

Ранее сообщалось, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил строительство новой трассы Москва — Казань, которая войдет в транспортный коридор Европа — Западный Китай.

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