(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил строительство новой трассы Москва — Казань, которая войдет в транспортный коридор Европа — Западный Китай. Информацию об этом сообщают «Ведомости».

«Правительство решило, что скоростная трасса Москва — Казань все-таки будет построена, причем полностью. Новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира, как и обход Казани власти намереваются построить до конца 2024 года, а срединный участок — достроить к 2027 году», — говорится в сообщении со ссылкой на двух собственных источников.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Правительство России должно было выбрать один из двух вариантов создания транспортного коридора Европа — Западный Китай: возведение новой скоростной дороги Москва — Казань или реконструкция существующей трассы М7 «Волга».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.