Фонд поддержки предпринимательства РТ в этом году втрое увеличил выдачу микрозаймов

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). За десять месяцев 2019 года Фонд поддержки предпринимательства РТ почти втрое увеличил выдачу микрозаймов татарстанским предприятиям малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

С начала текущего года фонд выдал МСП 304 микрозайма на сумму 716 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого – всего 114 микрозаймов на 201 млн рублей. В денежном выражении наблюдается рост микрофинансирования на 356%.

В Минэкономики РТ отметили, что, как правило, за финансовой поддержкой «чаще обращаются компании из сферы услуг, грузовых перевозок, сельского и фермерского хозяйства, строительства». Всего в регионе насчитывается примерно 153 тыс. предприятий МСП.

Для удовлетворения повышенного спроса на микрозаймы из бюджета Татарстана дополнительно выделили 62 млн рублей.

«<…> в октябре текущего года была запущена новая программа ”Развитие” для компаний – участников мероприятий по ”выращиванию”. Процентная ставка на микрозаймы по ней снижена до 5% годовых», – заметил министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

По программе «Развитие» МСП могут получить микрозаймы в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от трех месяцев до трех лет на любые цели, помимо погашения просроченных налоговых платежей и задолженности по зарплате, выплаты доходов и выкупа долей в уставном капитале предприятий

Всего в Татарстане сейчас действуют восемь программ и более 40 мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, Минэкономики РТ погасит проценты по кредитам предпринимателей на 41 млн рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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