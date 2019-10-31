Минэкономики РТ погасит проценты по кредитам предпринимателей на 41 млн рублей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). С начала октября Министерство экономики Татарстана заключило 11 соглашений с компаниями МСП на погашение процентов по кредитам на сумму более 41 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Участвуя в программе по субсидированию процентной ставки по кредитам, предприятия МСП полностью возмещают фактически уплаченные проценты, так что останется выплатить только тело кредита. По сути, для предпринимателя это уже не кредит, а рассрочка», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, цитирует пресс-служба.

Программа по стопроцентному субсидированию процентной ставки запущена 3 октября 2019 года. За консультацией по условиям получения услуги обратились около 600 предпринимателей, 74 из которых подали заявки. В этом году заявки на получение субсидии принимаются до 15 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что субсидии могут получить управляющие компании промышленных парков и площадок, предприниматели, ведущие деятельность в области обрабатывающего производства, сельского, лесного хозяйства, рыболовства, а также остальные бизнесмены, чья деятельность не запрещена законом.

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