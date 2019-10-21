(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане на 1,5 тыс. выросло количество новых компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил сегодня на четвертом заседании Госсовета РТ министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«Мы отмечаем положительный тренд. На 10 октября видим, что у нас динамика – около 1,5 тыс. новых компаний», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.

Абдулганиев добавил, что по данным налоговой службы, всего в Татарстане действуют 153 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства. «Здесь мы видим устойчивый тренд на рост», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Центр реализации программ поддержки и развития МСП Татарстана предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства воспользоваться субсидиями для выплаты процентов по кредитам.

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