Жители столицы Татарстана выдвинули уже более 150 предложений по развитию Казанки

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Жители Казани выдвинули уже более 150 предложений по «Стратегии развития Казанки», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Поступившие идеи по развитию прибрежной территории площадью более 3 тыс. га от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер размещены на сайте проекта. Вдоль Казанки должны появиться 12 новых парков.

Чтобы поделиться своим мнением, жителям Казани нужно зайти в соответствующий раздел портала («Поделиться мнением»). Для более наглядного представления своей точки зрения можно использовать отметки разных цветов: красные – для рассказа о проблемах реки и прибрежных территорий, синие – для сообщения о нуждающихся в сохранении или восстановлении важных элементах ландшафта, желтые – для размещения собственных идей и предложений.

Заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова пояснила, что разработчики стратегии сначала на основе мнений горожан сформулируют общие тренды, а затем представят свое видение развития прибрежной зоны Казанки на суд властей столицы РТ, а потом и ее жителей.

«Основная задача – совместить воедино пожелания жителей города и рекомендации экспертов, властей города и республики. Только после этого начнется работа по созданию проектов каждого из общественных пространств», – подчеркнула Толовенкова и добавила, что по имеющимся планам площадка для обмена мнениями и пожеланиями продолжит свою работу как минимум до запуска новых парков.

При этом, по словам заместителя главного архитектора Казани, для обеспечения гармонического развития города все парки, включая и прибрежные, будут увязываться в единую систему.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», анонсированная на всемирном парковом конгрессе World Urban Parks стратегия развития Казанки для своего воплощения в жизнь потребует от десяти до пятнадцати лет.

Проект «Стратегия развития Казанки» был запущен по инициативе Президента Татарстана Рустама Минниханова. Он реализуется при участии мэра Казани Ильсура Метшина Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики, творческой группой при мэрии, отделом стратегического планирования и студией Orchestra под кураторством помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

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