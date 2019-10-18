Воплощение анонсированной во время World Urban Parks стратегии развития Казанки потребует 10–15 лет

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Реализация стратегии развития реки Казанки, старт разработки которой был объявлен помощником Президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой и мэром столицы РТ Ильсуром Метшиным на всемирном парковом конгрессе World Urban Parks, потребует 10–15 лет. Такие сроки озвучила сооснователь архитектурного бюро Orchestra, один из разработчиков стратегии Екатерина Гольдберг.

«Самая главная проблема Казанки сейчас — это поток воды. Он не очень активный. Проблема эта сложная и требует комплекса экологических мер, которые мы только начинаем разрабатывать с целью улучшить поток воды, чтобы она не застаивалась, а была проточной», — пояснила Гольдберг после пресс-конференции, собравшей полный зал слушателей.

Объявляя о начале разработки программы развития прибрежных территорий Казанки, Ильсур Метшин подчеркнул, что это будет проект, вокруг которого объединится весь город.

«Представьте 68 км береговой линии и 3000 гектар — все фантазии можно реализовать. Мы внимательно будем относиться ко всем пожеланиям. Наши краеведы, люди старшего поколения, которые что-то помнят, — мы всех приглашаем к диалогу. Даже те, кто никогда этого не делал, пусть найдут возможность, желание рассказать о чем-то, и мы обязательно учтём это при проектировании и реализации этого проекта», — пообещал градоначальник.

Свое мнение о том, как должна выглядеть благоустроенная водная городская артерия, Наталия Фишман-Бекмамбетова настоятельно попросила оставить в помощь разработчикам на специально созданном сайте www.kazanka.tatar. Она подчеркнула, что уже сейчас инициаторы проекта видят существующие локальные конфликты в зоне предстоящего проектирования (например, роща на Гаврилова, за сохранение природной составляющей которой уже несколько лет сражаются экоактивисты, и «немецкая Швейцария» вблизи парка Горького), при этом задача разработчиков стратегии не игнорировать их, а выстроить диалог.

«Мы разговариваем со всеми, мы слышим всех, мы будем учитывать мнение всех в разработке общего плана. Глобально мы исходили из того, что там будет парк. Но чтобы работу вести, нам нужно включение казанцев и всех неравнодушных людей. Мы понимаем, что наша задача состоит в том, чтобы постараться обозначить все сложности, связанные с загрязнением выше по руслу», — сказала помощник Президента РТ.

Она также предложила пригласить к разработке стратегии, а именно ментальной карты обсуждаемой территории, социолога Марью Леонтьеву, которая недавно презентовала мэру Казани подобное исследование по историческому центру Казани. Ильсур Метшин идею одобрил.

Отвечая на вопрос, почему «рулить» проектированием будущего Казанки выбраны приглашенные архитекторы, а не местные (Orchestra — французско-петербургская компания), Фишман подчеркнула, что «у коллег есть опыт победы в конкурсе на концепцию развития Москва-реки».

«Это важно для нас. Мы ориентируемся на опыт Москвы во многом и стараемся в любом большом новом деле не набивать своих шишек. И в то же время мы ни один проект не сделали без татарстанских архитекторов, я подчеркиваю — ни один. Но мы всегда стараемся привлекать наиболее прогрессивный опыт, потому что мы считаем Казань и Татарстан достойными того, чтобы не тренироваться», — сказала Фишман-Бекмамбетова, добавив, что работа будет идти под руководством главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной и ее зама Дарьи Толовенковой.

Воплощать задуманное в жизнь, по словам Ильсура Метшина, будут как на бюджетные средства, так и на привлекаемые инвестиции, в том числе застройщиков жилья.

«Это совместная работа. Мы будем договариваться о благоустройстве и набережных, и общественных пространств. Тут одной таблетки не будет. Все средства будут хороши», — пояснил Метшин.

В качестве экономического потенциала и потенциала для редевелопмента, рассказала Екатерина Гольдберг, разработчики рассматривают заброшенные участки, территории гаражей и т.д. Определить, где строительство нового жилья вдоль Казанки будет уместно и не нарушит природную ситуацию, — одна из задач стратегии, признала она. Однако проекты жилищного сектора, которые уже начали реализовываться, акцентировала Гольдберг, глобальные планы развития реки остановить не в силах.

«То, что уже строится, мы не имеем никакого права остановить. Мы можем только работать на создание правил на будущее», — констатировала собеседница.

Как ранее сообщал ИА «Татар-информ», еще не разработанная стратегия развития Казанки, мнения о наполнении которой с жителей города начали собирать в конце прошлой недели, на старте работы предполагает создание 12 парков, 54 км новых и обновленных пеших и велосипедных маршрутов, а также 25 мест доступа к прибрежным зонам города.

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