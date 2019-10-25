Толовенкова о создании парков: Нужно делать ставку на исследование запросов жителей

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). При благоустройстве общественных пространств нужно делать ставку на исследование запросов жителей. Об этом заявила сегодня на второй российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

«Необходимо делать ставку на исследование потребностей населения, прежде чем говорить о том, что всей стране нужны, например, какие-то креативные кластеры. Нет, нам нужно по всей стране делать исследование на выявление запроса людей сегодня, завтра, послезавтра. И тогда мы поймем, что необходимо развивать», — отметила спикер.

На круглом столе Дарья Толовенкова рассказала, что благоустройство общественных пространств в Казани началось с парка имени Горького. «Это первый благоустроенный парк, по которому мы отработали основную методику, которая впоследствии применилась по Татарстану в целом. А Горкинско-Ометьевский лес — парк, с нуля построенный в городе за последние 25 лет», — добавила она.

По словам спикера, функциональными точками активности, которые были созданы при проектировании, в этих объектах стали спортплощадки, детские зоны, фуд-корты и многое другое.

«На тот момент этот “набор” не казался стандартным. И каждый раз мы его уточняли совместно с жителями, чтобы понять потребность населения на те или иные функции, процессы, сценарии, которые они хотели бы видеть в данных объектах. Постепенно территории вокруг нарастали активностями. Мы взаимодействовали с разными инвесторами, собственниками в рамках благоустройства одного объекта», — подчеркнула заместитель главного архитектора.

Она уточнила, что «интересно не только благоустраивать парки, но и связывать это с другими городскими программами, застройщиками, инвесторами». То есть развивать территорию в комплексе.

«Делали исследования по паркам и выявили, что у нас большой запрос на культурный и социальный кластеры, контексты. И сейчас нам нужно думать о том, как стратегически это развивать», — заключила Дарья Толовенкова.

На второй российской молодежной архитектурной биеннале прошел круглый стол «Новые места силы. Управление территорией в процессе и после ее реорганизации».

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