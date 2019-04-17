В Татарстане похолодает до 8 градусов мороза

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Завтра, 1 ноября, на территории Татарстана сохранится установившаяся ранее холодная и преимущественно пасмурная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Ночью местами на юге и востоке республики пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть умеренный северо-западный с переходом в дневные часы на юго-западный ветер.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 8 градусов мороза. Днем температура воздуха составит от нуля до -4 градусов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ Юрий Переведенцев указал на маловероятность образования в ближайшие дни снежного покрова в Казани. При этом на востоке Татарстана наблюдаются уже достаточно продолжительные осадки в виде снега.

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