Профессор КФУ считает, что на сегодняшний день о снеге в Казани не может быть и речи

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Отсутствие снега в столице Татарстана связано с несоответствующими климатическими условиями, появление снежного покрова стоит ожидать в конце ноября. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Нужно отметить для себя, что сейчас мы живем в период, который называется предзимье. По климатическим меркам оно начинается с конца октября и продолжается до 22 ноября. В данный момент по климату среднесуточная температура переходит через нулевую отметку. Начиная примерно с 23 ноября, температура перейдет через 5 градусов, что считается начало зимы. Образование устойчивого снежного покрова в Казани по климатическим меркам — это 18-19 ноября», — сказал он.

Он добавил, что, по данным Гидрометцентра России, ситуация такова, что с субботы начинается повышение температуры, днем будет тепло, а ночью она останется слабоотрицательной. Самая холодная ночь будет с сегодняшнего четверга на пятницу.

«Осадки не ахти какие большие, более того, по данным нашей метеостанции, сегодня температура будет +1,4 градуса, и завтра осадков не ожидается. На сегодняшний день об устойчивом снежном покрове в Казани не может быть и речи, погодная обстановка не располагает к появлению снега», — сообщил Переведенцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ГИБДД Татарстана предупреждала водителей о первом льде на дорогах республики.

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