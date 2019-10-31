Автопарк челнинских дорожников увеличится на восемь единиц новой техники

(Набережные Челны, 31 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Накануне прихода зимы автопарк челнинских дорожников пополнится восьмью единицами новой техники. Об этом журналистам сообщил директор МУП «ПАД» Фарид Салахов.

Сегодня в распоряжении предприятия автомобильных дорог находится 109 единиц техники, в том числе 48 снегосборщиков, 38 самосвалов для вывоза снега, 8 грейдеров и 12 погрузчиков. В ближайшее время, благодаря помощи республики, Челны получат грейдер, два снегопогрузчика, два фронтальных погрузчика и три трактора.

Несмотря на то, что сегодня целый день в Набережных Челнах идет снег, дорожники пока не намерены форсировать очистку улиц. По словам директора ПАД, объем осадков далек от той массы, которую необходимо убирать.

Но реагенты, которые предотвращают обледенение проезжей части, по мнению главного дорожника Автограда, использовать уже надо. На склады ПАД завезено 2,5 тысячи тонн сырья для изготовления реагента, который здесь производят сами. По словам представителя дорожной службы, этого запаса достаточно для работы предстоящей зимой. Пока реагентом будут обрабатываться мосты, пешеходные переходы и развороты, то есть места, где гололед может стать причиной ДТП и травм.

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