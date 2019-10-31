Минтранс РТ: В этом году Турция побила все рекорды по туристическому потоку

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров отметил большой спрос на авиарейсы в Турцию. Об этом он заявил журналистам в аэропорту на открытии рейса Казань – Будапешт.

«В этом году Турция побила все рекорды по туристическому потоку. Если не ошибаюсь, цифра приблизилась к 4 млн туристов или даже превысила. И по сообщениям туроператоров горящих путевок уже нет. Выкупаются все по той цене, которую предлагают отели. Спрос рождает предложение», – сказал представитель Миндортранса РТ.

При этом он подчеркнул, что из Казани также выполняется немало авиарейсов, которые «развивают межсубъектовую сеть». Например, востребованы направления в Воронеж, Астрахань, Екатеринбург и Пермь.

«Планов много. Думаю, на следующий год сеть будет довольно обширной. Многие рейсы идут по программе субсидирования и привлекательны тем, что стоимость на них достаточно низкая», – заключил Андрей Егоров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание, которое включает новые международные и внутренние рейсы. В зимнем сезоне расширится программа рейсов в турецкую Анталью, а также увеличится число полетов в Стамбул.

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