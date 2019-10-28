Из аэропорта Казани в зимнем сезоне откроются новые международные и внутренние рейсы

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание. В этот период запланировано открытие новых рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.

«С 27 октября авиаперевозки осуществляются по зимнему расписанию, которое включает в себя новые внутренние и международные направления», – говорится в сообщении.

В частности, 30 октября откроются регулярные международные рейсы из Казани в венгерскую столицу Будапешт. Новое авиасообщение будет выполняться по средам и воскресеньям на Airbus A320.

Кроме того, с 1 ноября запускается прямой беспересадочный трансатлантический рейс Казань – Ла-Романа. Полеты в Доминикану будут выполняться один раз в 14 дней на Boeing-777-300.

В зимнем сезоне также появятся новые рейсы в китайский Харбин с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Пассажиров будут перевозить по воскресеньям.

Новинкой зимнего сезона станет обширная полетная программа рейсов в турецкую Анталью. Более того, увеличится число полетов в Стамбул. То есть помимо пяти регулярных рейсов в неделю с ноября по март запланированы чартерные туристические рейсы.

На направлении Казань – Дубай возрастает количество авиакомпаний, обслуживающих этот маршрут в зимнем сезоне.

Среди внутренних рейсов впервые в зимний период будут выполняться рейсы в Геленджик, а с 29 октября стартует полетная программа по новому направлению – в Череповец.

Зимнее расписание полетов будет действовать до 28 марта 2020 года включительно.

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