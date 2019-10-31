Минтранс РТ прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети Казани

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Миндортранс Татарстана прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети в Казани. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров в аэропорту на открытии рейса Казань – Будапешт.

«Сейчас из аэропорта на поезде можно добраться до центра Казани, а дальше нет разъезда. Мы прорабатываем вопрос с компанией "РЖД" по дальнейшему развитию железнодорожной сети. Уже есть готовые наработки, в этом году будет проект первого этапа кольцевой железной дороги в Казани», – сообщил спикер.

Андрей Егоров добавил, что реализация первого этапа проекта позволит связать железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2. «И жители Авиастроительного района смогут без пересадок добираться до аэропорта», – отметил он.

«С компанией “РЖД“ будем прорабатывать вопрос финансирования. Реализовать проект можно в короткие сроки, главный вопрос – это финансирование», – заключил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября открылся новый авиамаршрут Будапешт – Казань – Будапешт. В торжественной церемонии открытия рейса принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

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