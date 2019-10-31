WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

31 октября 2019, 06:24

Общество

Минтранс РТ прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети Казани

Рекомендуем

Общество

Минтранс РТ прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети Казани

Имеются наработки по проекту первого этапа кольцевой железной дороги.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Миндортранс Татарстана прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети в Казани. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров в аэропорту на открытии рейса Казань – Будапешт.

«Сейчас из аэропорта на поезде можно добраться до центра Казани, а дальше нет разъезда. Мы прорабатываем вопрос с компанией "РЖД" по дальнейшему развитию железнодорожной сети. Уже есть готовые наработки, в этом году будет проект первого этапа кольцевой железной дороги в Казани», – сообщил спикер.

Андрей Егоров добавил, что реализация первого этапа проекта позволит связать железнодорожные вокзалы Казань-1 и Казань-2. «И жители Авиастроительного района смогут без пересадок добираться до аэропорта», – отметил он.

«С компанией “РЖД“ будем прорабатывать вопрос финансирования. Реализовать проект можно в короткие сроки, главный вопрос – это финансирование», – заключил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября открылся новый авиамаршрут Будапешт – Казань – Будапешт. В торжественной церемонии открытия рейса принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки
Новости дня
07:06
В Москве откроется посвященная Крыму выставка Союза художников Татарстана

У зрителей будет возможность познакомиться с натурными пейзажами, натюрмортами, мифологическими и историческими сюжетами Крыма.

06:54
УНИКС усилил состав американцем

Соглашение с Уилсоном рассчитано на два месяца с возможностью продления.

06:36
Минтранс РТ: В этом году Турция побила все рекорды по туристическому потоку

Замглавы ведомства Андрей Егоров назвал востребованные авиарейсы из Казани.

06:24
Минтранс РТ прорабатывает с РЖД вопрос развития железнодорожной сети Казани

Имеются наработки по проекту первого этапа кольцевой железной дороги.

06:16
Адам Штифтер рассказал, чем Венгрия и Татарстан могут привлечь туристов

Генконсул Венгрии в Казани принял участие в открытии регулярного авиасообщения между столицей Татарстана и Будапештом.

06:12
В Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки

Мероприятие состоялось в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.

05:39
На «Ушковских островах» в Менделеевске идет ремонт берегоукрепительной дамбы

Ремонт дамбы проходит для того, чтобы не затапливало дорогу, завод, парк и музей.

04:37
В Мамадыше провели митинг в память жертв политических репрессий

В Мамадышском районе от репрессий пострадали 1342 человека, были расстреляны 172 жителя.

03:24
В Нижнекамске вырос поток туристов, прибывающих в город по реке

Крупные туроператоры России включили Нижнекамск в список городов, где производятся многочасовые остановки судов и экскурсии для отдыхающих туристов.

02:32
В Лениногорском районе отпраздновали Международный день тещи

Специалист отдела ЗАГС поздравила новоиспеченных тещ с этим замечательным праздником и вручила поздравительные дипломы.

01:50
Кукмор примет ветеранский турнир по хоккею, посвященный Дню народного единства

В играх примут участие команды из Арска, Кукмора, Балтасей, Богатых Сабов и поселка Сосновка из Кировской области.

00:44
Новый остановочный павильон установлен в буинской деревне Каменный Брод

Автобусный маршрут, который открыли более года назад, местные жители сейчас ждут на комфортной остановке.

30.10 23:59
Защитник УНИКСа о победе над «Дарушшафакой»: Я старался быть полезным команде

Матч в Стамбуле завершился со счетом 79:77.

30.10 23:46
Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

Авиалайнеры из Венгрии в Татарстан и обратно будут летать по средам и воскресеньям.

30.10 23:44
В Нурлате после масштабной реконструкции открылась улица Карла Маркса

Под бурные аплодисменты нурлатцев Алмаз Ахметшин и Марат Ахметов открыли улицу, символично сменив знак «проезд закрыт» на «проезд открыт».

30.10 23:41
Главный тренер УНИКСа о победе в Стамбуле: Удача была на нашей стороне

Матч против «Дарушшафаки» завершился со счетом 79:77.

30.10 23:31
Названы продукты, понижающие вероятность развития рака легких
30.10 23:16
Из Казани вылетел первый авиарейс в Будапешт почти со 100-процентной загрузкой

Полеты по новому регулярному маршруту будут выполняться по средам и воскресеньям.

30.10 23:12
УНИКС выиграл в Стамбуле: Победный бросок Макколлума за секунду до конца

В следующем туре 6 ноября УНИКС примет дома итальянскую «Брешию».

30.10 23:09
Наставник «Ак Барса» о новичках: Хотели бы усилиться, но хороших хоккеистов не отдают

Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды во время паузы в чемпионате.

30.10 23:06
Чувашская гимназия в Нижнекамске отпраздновала свое 20-летие

Школьники обучаются в гимназии по стандартной образовательной программе, изучают чувашский язык, а также познают культуру своего родного народа.

30.10 23:03
Станислав Галиев о пасе вместо броска по пустым воротам: Соблазна забить не было

Нападающий «Ак Барса» объяснил причины разных по игре периодов.

30.10 22:50
Квартальнов: Голкипер здорово помог «Ак Барсу» в концовке игры

Наставник казанцев прокомментировал невыразительное выступление в сезоне Игоря Ожиганова.

30.10 22:41
Защитник «Ак Барса»: В третьем периоде мы сделали акцент на обороне

Никита Лямкин провел анализ победы над «Адмиралом» из Владивостока.

30.10 22:40
В Татарстане планируют увеличить поставки потребителям пивоваренного ячменя

В Минсельхозпроде РТ обсудили перспективы сотрудничества между сельхозпредприятиями и компанией «АБ ИнБев Эфес».

События