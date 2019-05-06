WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 октября 2019, 18:38

Общество

Перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников

Рекомендуем

Общество

Перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников

Фото: архив/Михаил Захаров

В Ассоциации транспортных предприятий настаивают на личной встрече с министром финансов РТ.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ассоциация транспортных предприятий обратилась с открытым письмом к министру финансов РТ Радику Гайзатуллину. В письме говорится о необходимости встречи с руководителем Минфина РТ и компенсации за льготников. Открытое обращение ИА «Татар-информ» предоставил председатель Ассоциации Сергей Темляков. 

«Наша надежда на встречу до сих пор остается надеждой. С того момента, как Вы сообщили о необходимости встречи, прошло уже две недели. Ни в Ассоциацию, ни к кому-либо из перевозчиков не поступала информация о дате, месте и времени встречи. Как ранее отмечали перевозчики Казани, мы готовы прийти в любое для Вас время. Перевозчики очень надеются, что Вы их не бросите в трудной финансовой ситуации. Благодаря Вам удастся найти решение проблемы», — говорится в обращении. 

Кроме того, отмечается, что перевозчики просят рассмотреть порядок начисления компенсации за перевозку льготников, они считают ее несправедливой. 

«Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18, а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников. В среднем за пассажира мы получаем 22 рубля», — отмечается в обращении. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что отсутствие автобусов на линии в ПАТП-4 объяснили долгами за топливо и что перевозчики Казани потребовали компенсации за льготников из-за нехватки кондукторов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком Набережных Челнов займётся социальной реабилитацией бывших заключенных
Новости дня
19:17
За назойливые звонки должникам коллеторы из Татарстана оштрафованы на 116 тыс. рублей

Коллеторы названивали должникам, а также распространили личную информацию о неплательщиках и их долге

19:08
Исполком Набережных Челнов займётся социальной реабилитацией бывших заключенных

Прокурор республики Илдус Нафиков заявил об ухудшении криминогенной обстановки, в том числе и за счет повторных проблем законом экс-осужденных.

18:52
Власти Казани попросят полицию оградить smart-остановку на улице Восстания от бродяг

Обогреваемая остановка с подзарядкой для телефонов и Wi-Fi стала местом для ночлега казанских бездомных.

18:51
На видео попало, как в Челнах пикап на «зебре» сбил девушку

В результате аварии 23-летняя челнинка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

18:38
Перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников

В Ассоциации транспортных предприятий настаивают на личной встрече с министром финансов РТ.

18:24
В Татарстане закрылось около четверти ресторанов и кафе

При этом объем оборота ресторанов и кафе вырос на примерно 3 млрд рублей.

18:21
ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о предстоящем «дне жестянщика»

В Госавтоинспекции республики призывают водителей сменить летние шины на зимние, а также быть предельно внимательными на дороге.

18:10
Мед, одежда и украшения: в Казани пройдет удмуртская вечеринка «Азвесь»

На удмуртской вечеринке в казанском клубе «Маяковский» будет введен необычный дресс-код.

17:54
Казанский «Зенит» начал сезон с победы в Сибири

Сезон пройдет по экспериментальной укороченной системе.

17:40
Генконсульство Венгрии выдало вдвое больше виз из-за открытия рейса Казань — Будапешт

За этот октябрь Генеральное консульство выдало почти 700 венгерских шенгенских виз.

17:26
В трех районах Казани вновь временно отключат электричество

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

17:19
Беременная женщина получила травмы при столкновении троллейбуса и трамвая в Казани

Всего в больницы и травмпункты города доставили восемь пострадавших.

17:13
Аварию с троллейбусом в Казани спровоцировала водитель трамвая, выехав на красный свет

ДТП, в котором пострадали несколько пассажиров, произошло сегодня днем на перекрестке Гвардейской и Патриса Лумумбы.

17:12
Хозяин «офицерского дома» Порохового завода не против открытия в нем музея предприятия

Заслуженный архитектор РТ уверен, что старинному деревянному дому не угрожает опасность исчезновения.

17:04
Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до конца недели

На большей части Европейской территории России метеоусловия будет определять обширная тропосферная ложбина.

16:52
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию: Татарстанские пловцы лучше австралийских

Кейт Кемпбелл прокомментировала мастер-класс в Казани.

16:46
Адам Штифтер: Авиарейс Казань – Будапешт – один из успешных проектов Венгрии и России

На официальной встрече Владимир Путин и Виктор Орбан обсудят появление прямого авиасообщения между двумя городами.

16:38
Мастер-класс и автографы: Казань посетили сестры – олимпийские чемпионки по плаванию

Бронте и Кейт Кемпбелл провели в воде около часа, подарив радость детям.

16:22
Слушатели курсов удмуртского в Казани выучили его за два месяца и теперь поют песни

Курсы удмуртского языка в многонациональной воскресной школе в Доме дружбы народов РТ могут посещать все желающие.

16:11
Семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса и трамвая в Казани

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы.

16:10
Число участников проекта «Әдәби марафон» в РТ за два года выросло в 30 раз

Татарстанский проект по чтению книг на татарском языке стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО.

15:58
В Московском районе отремонтировали дом с учетом пожеланий слабовидящих жильцов

Жильцов дома теперь встречает стеклянная дверь и «умный домофон», в подъездах установлены специальные почтовые ящики «антиспам».

15:52
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
15:44
ГСО РТ и Александр Сладковский провели благотворительный концерт в Казани

Для пожилых людей и студентов исполнили знаменитую Пятую симфонию Малера и музыку Штрауса.

15:41
МЧС Татарстана напоминает, как следует себя вести при метели и гололедице

Ухудшение погодных условий прогнозируется с шести часов вечера среды, 30 октября, до вечера четверга.

События