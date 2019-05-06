Перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Ассоциация транспортных предприятий обратилась с открытым письмом к министру финансов РТ Радику Гайзатуллину. В письме говорится о необходимости встречи с руководителем Минфина РТ и компенсации за льготников. Открытое обращение ИА «Татар-информ» предоставил председатель Ассоциации Сергей Темляков.

«Наша надежда на встречу до сих пор остается надеждой. С того момента, как Вы сообщили о необходимости встречи, прошло уже две недели. Ни в Ассоциацию, ни к кому-либо из перевозчиков не поступала информация о дате, месте и времени встречи. Как ранее отмечали перевозчики Казани, мы готовы прийти в любое для Вас время. Перевозчики очень надеются, что Вы их не бросите в трудной финансовой ситуации. Благодаря Вам удастся найти решение проблемы», — говорится в обращении.

Кроме того, отмечается, что перевозчики просят рассмотреть порядок начисления компенсации за перевозку льготников, они считают ее несправедливой.

«Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18, а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников. В среднем за пассажира мы получаем 22 рубля», — отмечается в обращении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что отсутствие автобусов на линии в ПАТП-4 объяснили долгами за топливо и что перевозчики Казани потребовали компенсации за льготников из-за нехватки кондукторов.

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