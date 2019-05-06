Долги и убытки: казанские перевозчики назвали причины отсутствия автобусов на линии

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В связи с нехваткой водителей и большими долгами в Казани около 35 автобусов ПАТП-4 не вышли на линию. Об этом журналистам рассказал директор ПАТП-4 Айрат Исхаков.

«На сегодняшний день на линию не выезжают порядка 35 автобусов по причине нехватки водителей и кондукторов, нам не хватает порядка 100 водителей и 100 кондукторов. Только у нашего предприятия общий долг составляет 53 млн рублей, а конкретно поставщику топлива мы должны 38 млн рублей», — сообщил Исхаков.

Он добавил, что средняя зарплата водителей в сентябре составила 56 тыс. рублей, а зарплата кондукторов 31 тыс. рублей, и для того, чтобы еще больше трудоустроить людей, необходимо поднять заработную плату, но финансовой возможности у предприятия нет.

«Как мы уже говорили, все перевозчики находятся в убытках. Заработная плата состоит из базовой ставки, а также по итогам месяца начисляются премии и бонусы, которые зависят от показателей регулярности работы и аварийности», — добавил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в Казани, требуют повысить цены на проезд в автобусе до 30 — 40 рублей, чтобы покрыть свои расходы. Проезд по безналичному расчету предлагают сделать дешевле, а билеты в салоне — дороже.

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