Перевозчики Казани потребовали компенсации за льготников из-за нехватки кондукторов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Казанские перевозчики продолжают настаивать на компенсации полной стоимости тарифа за перевозку льготной категории граждан, ссылаясь на нехватку на предприятии водителей и кондукторов. Об этом на брифинге в ПАТП-4 рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

«По предприятиям, которые входят в ассоциацию: сейчас не хватает порядка 500 кондукторов, и не секрет, что водители и кондукторы перерабатывают, случаются форс-мажорные обстоятельства, когда заменить водителя или кондуктора некем. Автотранспортные предприятия находятся в трудном финансовом положении, поэтому директора ищут, где взять деньги на установку в автобусах тахографов, стоимость которых составляет порядка 30 тыс. рублей», — сообщил Темляков.

Он добавил, что помимо тахографов нужны еще карточки водителя, которые вставляются в них, каждая стоит порядка 1 тыс. рублей. На казанских предприятиях числятся около 800 автобусов, а на водителя и его напарника необходимо выделить каждому по карточке.

«Перевозчики просят, чтобы им за льготников компенсировали не 18 рублей, а 27 рублей, они не просят каких-то дополнительных средств, они просят деньги за проделанную работу», — подчеркнул председатель Ассоциации АТП РТ.

Ранее директор ПАТП-4 Айрат Исхаков рассказал, что в связи с нехваткой водителей и большими долгами в Казани около 35 автобусов ПАТП-4 не вышли на линию.

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