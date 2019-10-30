Правительство Татарстана изменило величину прожиточного минимума

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Татарстане изменилась величина прожиточного минимума. Соответствующее постановление Кабмина РТ за подписью Премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

В третьем квартале 2019 года эта величина составляет 9 тыс. 295 рублей. Для трудоспособных граждан это 9 тыс. 920 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 604, для детей — 9 тыс. 228 рублей.

Во втором квартале прожиточный минимум был равен 9 тыс. 450 рублям. Для трудоспособного населения республики эта величина составляла 10 тыс. 85 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 742 рубля, для детей показатель был зафиксирован на уровне 9 тыс. 373 рубля.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8 тыс. 232 рубля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.