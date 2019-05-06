Величина прожиточного минимума пенсионера в Татарстане в 2020 году составит 8232 рубля

(Казань, 25 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане установили величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в размере 8232 рубля для определения федеральной социальной доплаты к пенсии. Такое решение приняли сегодня депутаты на третьем заседании Госсовета РТ.

«Федеральную социальную доплату в республике в текущем году получают около 70 тыс. пенсионеров. На следующий год, по предварительным подсчетам, численность таких пенсионеров уменьшится, поскольку индексация пенсии у нас производится по новому порядку. Индексация пенсии позволит превысить этот минимум – 8232 рубля», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Субъектами РФ ежегодно принимается закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера на следующий год для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

В Татарстане величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год была установлена также в размере 8232 рубля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.