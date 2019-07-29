В Татарстане выросли прожиточный минимум и потребительский бюджет

(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Татарстане обновились сразу два социально-экономических индикатора — величины прожиточного минимума и потребительского бюджета. Соответствующие распоряжения Кабмина республики размещены на Правовом портале РТ.

«Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан за II квартал 2019 года в размере 9 тыс. 450 рублей», — говорится в тексте постановления.

Для трудоспособного населения республики прожиточный минимум теперь составляет 10 тыс. 85 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 742 рубля, для детей показатель зафиксирован на уровне 9 тыс. 373 рубля.

Другое постановление изменило величину минимального потребительского бюджета в Татарстане. Во II квартале 2019 года показатель составляет 15 тыс. 772 рубля.

Для сравнения, в I квартале текущего года уровень потребительского бюджета составлял 15 тыс. 537 рублей, а прожиточный минимум на душу населения был на отметке 9 тыс. 170 рублей.

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