В Татарстане за два года введут в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 24 молочных комплекса на 17 тыс. коров. Об этом сообщил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В молочном животноводстве идет масштабная модернизация, строительство новых высокотехнологичных комплексов. Реализация этих проектов с объемом инвестиций около 20 млрд рублей позволит республике выйти на более высокий уровень», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

По его словам, за девять месяцев 2019 года в Татарстане произведено более 1 млн тонн молока, рост к уровню прошлого года составил 4%. «Сегодня производим около 3,5 тыс. тонн молока в сутки с ростом 5%», – заметил Марат Зяббаров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 15 районах республики в течение трех лет будут введены в эксплуатацию молочные комплексы.

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