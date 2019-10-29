Марат Зяббаров отметил существенный рост урожайности свеклы по сравнению с 2018 годом

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отметил существенный рост урожайности сахарной свеклы в этом году. Об этом министр сельского хозяйства и продовольствия РТ заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

«Одна из серьезных культур для нашей республики – сахарная свекла. Ее посевная площадь – 63,7 тыс. га. На сегодня убрано 89% площадей, или 56 тыс. га. Валовой сбор составляет 2 млн 490 тыс. тонн. Планируем собрать 2,6 млн тонн. Урожайность в этом году существенно выше уровня прошлого года – 441,6 ц/га, или 108 ц/га к 2018-му», – рассказал спикер.

По словам Марата Зяббарова, лидерами по урожайности сахарной свеклы стали Тетюшский (530 ц/га), Заинский (517 ц/га), Мензелинский (506 ц/га) и Актанышский (480 ц/га) районы республики.

Он также заметил, что на сахарные заводы Татарстана завезено более 1,2 млн тонн корнеплодов. Переработано 920 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано 137,5 тыс. тонн сахарного песка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике из-за снижения цен на сахар будут рассматриваться возможные меры поддержки хозяйств.

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