Молочные комплексы будут введены в эксплуатацию в 15 районах Татарстана за три года

(Казань, 10 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В 15 районах Татарстана в течение трех лет будут введены в эксплуатацию молочные комплексы. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Госсовете РТ сообщил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

«В агропромышленном комплексе реализуется ряд значимых инвестиционных проектов, в том числе строительство молочных комплексов. В 15 муниципальных районах планируется их запуск в 2019 – 2021 годах», – рассказал докладчик.

Он добавил, что также ведутся модернизация производства на Казанском молочном комбинате мощностью 110 тыс. тонн в год, строительство мельничного комплекса производительностью 60 тонн в сутки на Актанышском хлебоприемном предприятии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составит 227,7 млрд рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

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