В Татарстане из-за снижения цен на сахар рассмотрят возможные меры поддержки хозяйств

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане из-за снижения цен на сахар будут рассматриваться возможные меры поддержки хозяйств. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В зимний период мы будем встречаться с хозяйствами. Со своей стороны будем изучать меры поддержки, будем считать, оценивать экономику хозяйств. У нас ведь хозяйства не только свеклой занимаются, есть и другие культуры, на которые цены неплохие. Будем рассчитывать площади сахарной свеклы на следующий год», – рассказал спикер.

По его словам, в целом по России перепроизводство сахара оценивается на уровне 1 млн тонн. «И соответственно цены упали до критических значений – 19,5 тыс. рублей за тонну. При прошлогодних 30 тыс. рублей за тонну – снижение практически более чем на 30%. В текущем году ситуация с сахарным песком очень сложная», – добавил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Марат Зяббаров заметил, что Минсельхоз России рекомендовал регионам работать на снижение площадей сахарной свеклы. «Может быть, хозяйства снизят, а инвесторы увеличат площади. Будем в этом направлении вести переговоры с нашими инвесторами», – подчеркнул он.

Глава Минсельхозпрода РТ также отметил, что на сегодня все сахарные заводы в республике работают, обеспечены сырьем. «Те, кто занимается переработкой, конечно, заинтересованы, чтобы заводы были загружены, – заключил он. – Кто-то пока будет закладывать сахар на склады. В любом случае, увеличение цен будет. Знаю, что крупные инвесторы ведут переговоры по экспорту сахара. Минсельхоз России тоже этим вопросом занимается. Надеемся, что ситуация урегулируется».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар.

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