Минсельхозпрод РТ назвал лидирующие и отстающие районы по урожайности зерна

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Лидерами по урожайности зерна в Татарстане стали четыре района, в числе отстающих – девять муниципалитетов. Об этом сообщил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам спикера, в республике без учета кукурузы валовой сбор зерна составил 4,3 млн тонн при урожайности 30,2 ц/га. Лидерами по урожайности зерна стали Тукаевский (40,4 ц/га), Мамадышский (40,2 ц/га), Заинский (40,1 ц/га) и Актанышский (40,1 ц/га) районы.

В число лучших районов по намолоту зерна вошли Тукаевский (175,3 тыс. тонн), Арский (175,1 тыс. тонн), Актанышский (170,7 тыс. тонн) и Мензелинский (170,4 тыс. тонн).

«Есть и отстающие районы. Для себя мы делаем аудит этих районов, чтобы понимать реальную ситуацию. Определенные меры принимаем. Планы – с этими районами проводить детальную работу», – подчеркнул Марат Зяббаров.

В частности, среди отстающих районов по урожайности – Бугульминский (24,9 ц/га), Алексеевский (24,8 ц/га), Алькеевский (24,1 ц/га), Новошешминский (23,9 ц/га), Камско-Устьинский (22,2 ц/га), Верхнеуслонский (22,1 ц/га), Альметьевский (21,7 ц/га), Зеленодольский (16,3 ц/га) и Агрызский (15,3 ц/га).

Глава Минсельхозпрода РТ также отметил, что площадь кукурузы на зерно в республике составила 203 тыс. га. На зерно будет убрано около 50 тыс. га. Валовой сбор на сегодня составляет 81 тыс. тонн при урожайности 50,8 ц/га.

«Вегетация в течение лета шла с опозданием, погода была неординарной. Жаркий май и прохладное лето также затянули сроки созревания и уборки хлебов. Но благодаря технологии управления формированием урожая нам удалось добиться продуктивности наших полей», – заключил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В целом на проведение весенне-полевых работ в Татарстане израсходовано свыше 25 млрд рублей, из которых более 14 млрд рублей – кредитные ресурсы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.