(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Ветер сорвал кровлю с заброшенного здания у завода ЖБИ в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На Каучуковой улице с производственного здания №7а на площади в 500 квадратных метров сорвало кровлю. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане сильный ветер срывает кровли со зданий, обрушивает деревья и рекламные щиты. В республике объявлено штормовое предупреждение, сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности.

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