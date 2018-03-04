Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После первой игры в чемпионате, где казанцы не забросили ни одной шайбы, вернувшийся на родной лед «Ак Барс» обыграл родственный «Барыс» из Казахстана со счетом 3:2. Две шайбы из трех хозяева забросили в большинстве.

Поражение по буллитам в Магнитогорске без единой заброшенной шайбы естественным образом побудило тренерский штаб «Ак Барс» прибегнуть к кадровым перестановкам. К тому же выбыл из строя с сотрясением мозга нападающий Владимир Ткачев. Поэтому сегодня в состав казанцев впервые в сезоне попал 21-летний нападающий Владислав Кара.

К радости публики символическое вбрасывание в матче двух «кошачьих» команд сделал уроженец Туркменистана и гражданин России, постоянно проживающий со своей семьей в Казахстане, – недавний многолетний наставник футбольного «Рубина» Курбан Бердыев. Причем на лед он вышел в майке «Ак Барса» под номером 8. Форма у хозяев сегодня была «нефтяная», черного цвета. Добавим, что вживую для хоккеистов и зрителей на «Татнефть Арене» играл музыкальный ансамбль «Джаз-Брасс». На трибунах, к слову, был аншлаг.

Сама же игра двух «барсовых» команд началась с места в карьер: соперники действовали азартно, на высоких скоростях. Но гол хозяев получился в высшей степени курьезным. Защитник Камиль Фазылзянов, вызванный вчера в сборную России, от своей синей линии вбросил шайбу в чужую зону, и после небольшого рикошета от бортика она юркнула в ворота «Барыса». Канадский голкипер гостей Эдвард Паскуале был удивлен не меньше зрителей. Но на первый перерыв команды ушли при равном счете. В конце периода трое игроков «Ак Барса» на своем пятачке не сумели помешать добить шайбу в сетку Алихану Асетову, 1:1.

Второй периода начался с трех подряд удалений в составе «Ак Барса». Отбились хозяева. А вот когда гости схлопотали третье удаление, казанцы своего шанса не упустили. Роскошным щелчком в касание лишнего реализовал Мэттью Фрэттин, 2:1. Свой гол хозяева заслужили, поэтому второй период заслуженно остался за «Ак Барсом».

А вот следующее удаление в рядах казанцев чуть не вышло им боком: не выдержали нервы у Альберта Яруллина, и всего через четыре секунды после его удаления шайба влетела в ворота «Ак Барса». Но гол засчитан не был – видеопросмотр, затребованный тренерским штабом хозяев, подтвердил наличие блокировки вратаря. Так что успокоившийся Яруллин спокойно досидел свой двухминутный срок на скамейке оштрафованных. И когда уже казанцы получили большинство, гол был забит по всем правилам. Альберт Галимов преуспел на добивании, 3:1. Однако интрига не умерла, и гости свое большинство вскоре реализовали – хорошим кистевым броском это сделал Никита Михайлис, 3:2. Не без труда хозяева все же отстояли свое минимальное преимущество.

После 21 матча в активе казанцев – 31 очко и первое место на Востоке. В следующем туре 28 октября «Ак Барс» сыграет дома с хабаровским «Амуром».

«Ак Барс» (Казань, Россия) – «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

Шайбы забросили: Фазылзянов (12), Фрэттин (38), А. Галимов (49) – Асетов (19), Михайлис (55).

Штраф: 14–10.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин – Викстранд, Азеведо – Кормье – Петров; Юдин – Лямкин, Галиев – А. Галимов – Зарипов; Педан – Фазылзянов, Фрэттин – Основин – Ли; Журавлев, Э. Галимов – Фисенко – Глухов; Кара.

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