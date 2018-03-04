WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 20:02

Спорт

Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

Рекомендуем

Спорт

Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Две шайбы из трех казанцы забросили в большинстве.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После первой игры в чемпионате, где казанцы не забросили ни одной шайбы, вернувшийся на родной лед «Ак Барс» обыграл родственный «Барыс» из Казахстана со счетом 3:2. Две шайбы из трех хозяева забросили в большинстве.

Поражение по буллитам в Магнитогорске без единой заброшенной шайбы естественным образом побудило тренерский штаб «Ак Барс» прибегнуть к кадровым перестановкам. К тому же выбыл из строя с сотрясением мозга нападающий Владимир Ткачев. Поэтому сегодня в состав казанцев впервые в сезоне попал 21-летний нападающий Владислав Кара.

К радости публики символическое вбрасывание в матче двух «кошачьих» команд сделал уроженец Туркменистана и гражданин России, постоянно проживающий со своей семьей в Казахстане, – недавний многолетний наставник футбольного «Рубина» Курбан Бердыев. Причем на лед он вышел в майке «Ак Барса» под номером 8. Форма у хозяев сегодня была «нефтяная», черного цвета. Добавим, что вживую для хоккеистов и зрителей на «Татнефть Арене» играл музыкальный ансамбль «Джаз-Брасс». На трибунах, к слову, был аншлаг.

Сама же игра двух «барсовых» команд началась с места в карьер: соперники действовали азартно, на высоких скоростях. Но гол хозяев получился в высшей степени курьезным. Защитник Камиль Фазылзянов, вызванный вчера в сборную России, от своей синей линии вбросил шайбу в чужую зону, и после небольшого рикошета от бортика она юркнула в ворота «Барыса». Канадский голкипер гостей Эдвард Паскуале был удивлен не меньше зрителей. Но на первый перерыв команды ушли при равном счете. В конце периода трое игроков «Ак Барса» на своем пятачке не сумели помешать добить шайбу в сетку Алихану Асетову, 1:1.

Второй периода начался с трех подряд удалений в составе «Ак Барса». Отбились хозяева. А вот когда гости схлопотали третье удаление, казанцы своего шанса не упустили. Роскошным щелчком в касание лишнего реализовал Мэттью Фрэттин, 2:1. Свой гол хозяева заслужили, поэтому второй период заслуженно остался за «Ак Барсом».

А вот следующее удаление в рядах казанцев чуть не вышло им боком: не выдержали нервы у Альберта Яруллина, и всего через четыре секунды после его удаления шайба влетела в ворота «Ак Барса». Но гол засчитан не был – видеопросмотр, затребованный тренерским штабом хозяев, подтвердил наличие блокировки вратаря. Так что успокоившийся Яруллин спокойно досидел свой двухминутный срок на скамейке оштрафованных. И когда уже казанцы получили большинство, гол был забит по всем правилам. Альберт Галимов преуспел на добивании, 3:1. Однако интрига не умерла, и гости свое большинство вскоре реализовали – хорошим кистевым броском это сделал Никита Михайлис, 3:2. Не без труда хозяева все же отстояли свое минимальное преимущество.

После 21 матча в активе казанцев – 31 очко и первое место на Востоке. В следующем туре 28 октября «Ак Барс» сыграет дома с хабаровским «Амуром».

«Ак Барс» (Казань, Россия) – «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Шайбы забросили: Фазылзянов (12), Фрэттин (38), А. Галимов (49) – Асетов (19), Михайлис (55).
Штраф: 14–10.
«Ак Барс»: Рейдеборн. Яруллин – Викстранд, Азеведо – Кормье – Петров; Юдин – Лямкин, Галиев – А. Галимов – Зарипов; Педан – Фазылзянов, Фрэттин – Основин – Ли; Журавлев, Э. Галимов – Фисенко – Глухов; Кара.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

УНИКС ожидаемо победил в Минске
Новости дня
20:48
Юмор без ограничений: в Казани начался гала-концерт Международного стендап-фестиваля

Лучшему комику фестиваля достанется приз в размере 100 тыс. рублей.

20:02
Счастливая рука Бердыева: «Ак Барс» начал домашнюю серию с победы

Две шайбы из трех казанцы забросили в большинстве.

19:56
Умерла солистка «Бабушек из Буранова» Наталья Пугачева
19:28
Синоптики предупредили о сильном ветре в Казани завтрашним утром

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

19:16
Помощник Президента РТ выступила в поддержку защитников бани в Дербышках

На данный момент, по словам Олеси Балтусовой, разборка сооружения 1949 года постройки приостановлена.

18:48
Наставник «Цмоки-Минска» о проигрыше УНИКСу: Сегодня проиграли Макколлуму

Вергун обратил внимание на агрессивную защиту своей команды, не лишенную, впрочем, недочетов.

18:26
Главный тренер УНИКСа о победе в Минске: Приехали с большим числом проблем и травм

Прифтис обратил внимание на достоинства противостоявшего казанцам клуба.

18:05
Пассажир сломал руку в момент столкновения автобуса с легковушкой в Татарстане

Автобус ехал из Казани в Тетеево, в салоне в момент ДТП находились 19 пассажиров.

17:49
Источник в военкомате: расстрелявший солдат в Забайкалье призывался не из Татарстана

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Рамиль Шамсутдинов якобы был призван Нурлатским военкоматом Татарстана.

17:26
УНИКС ожидаемо победил в Минске
16:58
Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

Объявляя результаты, международное жюри подчеркнуло, что очень надеется увидеть концепции-макеты реализованными в столице Татарстана.

16:40
Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Артем Вольвич рассказал об ощущениях после общения игроков клуба с болельщиками.

16:24
Максим Михайлов: «Зениту-Казани» нужен максимальный контакт с болельщиками

Волейболист казанского клуба поделился эмоциями после встречи с фанатами.

16:18
Проект «Әдәби марафон» стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО

Куратор проекта Раиль Гатауллин удостоен награды Ассамблеи народов РФ.

16:04
Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар

На следующий год республике придется сократить посевные площади под сахарную свеклу.

15:34
«Сезон будет тяжелым, но интересным»: ВК «Зенит-казань» встретился с болельщиками

Старший тренер команды Алексей Вербов разделил команду на две и провёл игру по своим правилам.

15:10
В Казани представили татарско-русский онлайн-переводчик

На разработку программы «Татсофт» было выделено 18 млн рублей.

14:16
ФАДН признало онлайн-школу «Ана теле» лучшим мультимедийным проектом

Награду татарстанцы получили в рамках форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза», проходившего в Москве.

14:00
Делегация Комитета ГД по охране здоровья осмотрела в КГМУ симуляционный центр и музей

Дмитрий Морозов прочитал лекцию о нормативно-правовом регулировании детской хирургии.

13:34
Президент ВК «Зенит-Казань»: Мы должны вернуть титулы, которыми поделились ранее

Рафкат Кантюков поставил задачи для юбилейного года клуба.

13:20
Три игры волейбольного «Зенита-Казани» будут перенесены из-за еврокубковых матчей

Под перенос попали игры против «Урала», «Югры» и одна домашняя игра Лиги Чемпионов.

13:08
Президент РТ обсудил с Комитетом ГД по охране здоровья организацию первичной медпомощи

Общественное обсуждение совершенствования организации первичной медпомощи на территории ПФО проходит в рамках проекта «Здоровое будущее».

12:44
Проект развития молодежного крыла удмуртов РТ получил награду Ассамблеи народов РФ

Итоги юбилейного V Всероссийского конкурса лидеров НКО подвели 25 октября.

12:02
Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Министр призвал аграриев быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней.

11:36
Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии

В Татарстане под урожай 2020 года озимые культуры посеяны на площади 498,1 тыс. га.

События