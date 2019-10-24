Нападающий «Ак Барса» выбыл на полмесяца из-за сотрясения мозга

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит две недели из-за сотрясения мозга, пишет «Спорт-Экспресс».
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», игрок получил травму накануне – в третьем периоде гостевого поединка с магнитогорским «Металлургом».
В одном из эпизодов Ткачев столкнулся с нападающим хозяев Егором Коробкиным и покинул площадку на носилках. Впоследствии на машине скорой помощи его отвезли в больницу для обследования.
Сегодня стало известно, что нападающий «Ак Барса» выписан из больницы в Магнитогорске и вернется обратно в Казань.