Нападающий «Ак Барса» выбыл на полмесяца из-за сотрясения мозга

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев пропустит две недели из-за сотрясения мозга, пишет «Спорт-Экспресс».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», игрок получил травму накануне – в третьем периоде гостевого поединка с магнитогорским «Металлургом».

В одном из эпизодов Ткачев столкнулся с нападающим хозяев Егором Коробкиным и покинул площадку на носилках. Впоследствии на машине скорой помощи его отвезли в больницу для обследования.

Сегодня стало известно, что нападающий «Ак Барса» выписан из больницы в Магнитогорске и вернется обратно в Казань.

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