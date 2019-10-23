«Ак Барс» проиграл «Металлургу» по буллитам в Магнитогорске

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский «Ак Барс» проиграл сегодня по буллитам в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 0:1. В основное и дополнительное время забить никому не удалось.

После блестящей победы в Екатеринбурге над «Автомобилистом» (6:1) казанцы приехали в гости к старому сопернику в Магнитогорск. «Металлург» после ужасного старта постепенно приходит в себя и уже покинул неприятное последнее место в Восточной конференции КХЛ. 13 сентября соперники уже встречались в Казани, «Ак Барс» победил (2:1), 21 сентября в Магнитогорске казанцы выиграли с таким же счетом.

Говоря о составе казанцев, отметим Тимура Билялова в их воротах и возвращение после дисквалификации нападающего Михаила Фисенко, он сменил Дмитрия Воронкова. Игра началась с мощных атак уральцев, которые на целую минуту заперли гостей в их зоне. «Металлург» давно не играл столь агрессивно. «Ак Барс» играет на контратаках. Самый опасный момент гости создали играя в меньшинстве, когда один на один убежал Станислав Галиев, но переиграть голкипера хозяев Василия Кошечкина ему не удалось. Вскоре Кошечкин получил травму от конька своего же игрока, и его сменил Станислав Галимов, не один сезон отыгравший за «Ак Барс». Забегая вперед, скажем, что Кошечкин вернулся на лед во втором периоде. А гости постепенно выровняли игру, дважды сыграв в большинстве в первом периоде.

Во втором периоде больше атаковали уже казанцы. Впрочем, моменты забить имели обе команды, но лучшими на льду были вратари — Кошечкин и Билалов. Так что и третий период команды начали при футбольном счете 0:0. И вновь гости были активнее, просто обязан был забивать на 41-й минуте канадский форвард «Ак Барса» Партис Кормье, но не попал в пустые ворота. Но на льду идет упорная, яркая борьба, то Кошечкин, то Билялов постоянно в игре. Увы, к тому моменту гости лишились Владимира Ткачева. 26-летний центрфорвард врезался в нападающего хозяев Егора Коробкина, который жестко встретил соперника.Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и врачей скорой помощи.

Тем временем игра перешла в овертайм. И там голов публика не увидела, так что пришлось выполнять серию буллитов. И тут хозяева превзошли гостей, реализовав две попытки из пяти, «барсы» не реализовали ни одной.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Билялов. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Лямкин, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Ли — Основин — Фисенко; Журавлёв, Э.Галимов — Ткачёв — Фрэттин; Глухов.

После 20 матчей в активе казанцев стало 31 очко, первое место на «Востоке».

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