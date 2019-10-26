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Татар-информ

26 октября 2019, 19:16

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Помощник Президента РТ выступила в поддержку защитников бани в Дербышках

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ОбществоКультураАктуальная урбанистика Татарстана

Помощник Президента РТ выступила в поддержку защитников бани в Дербышках

На данный момент, по словам Олеси Балтусовой, разборка сооружения 1949 года постройки приостановлена.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова на своей странице в соцсети Facebook выступила в поддержку активистов, борющихся против сноса бани в казанском поселке Дербышки.

«Выражаю моральную поддержку народному ополчению против сноса бани в Дербышках. Но надо работать системно», – написала она, отметив, что собственник мог бы пересмотреть реализуемый им проект или перепродать здание, с ним уже ведутся переговоры.

По словам Балтусовой, в ходе переговоров с представителем собственника выяснилось, что участок с баней был продан в 2014 году без каких-либо обременений. Владелец планирует возвести на этой территории жилой комплекс, но, узнав о настроениях местных жителей, решил предусмотреть строительство бани для населения.

«Выходит, что ценность объявляют одни, баню просят другие, приобретатель не имеет данных по документам и слышит только о желаемой функции. Это очень сложная ситуация», – констатировала помощник Президента РТ.

Сложившуюся в городе ситуацию с сохранением розданных в собственность объектов, не имеющих охранного статуса, Балтусова назвала «чудовищной». В качестве примера она привела старейший из сохранившихся домов Кировского района города, где жили директора Порохового завода.

Проблему утраты сооружений, «которые не стоят на охране официально, но имеют значение в силу возраста, культурной и социальной функции», Олеся Балтусова обсудила с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной и разработчиком концепции устойчивого развития центра столицы Татарстана. По ее мнению, очевидна необходимость заново составить перечень таких объектов.

Позднее помощник Президента РТ уточнила, что на данный момент снос бани приостановлен. «Производство работ на разборе бани в Дербышках остановлено», – сообщила она.

Расположенная по адресу: ул. Стадионная, д. 1 баня в казанском поселке Дербышки была построена в 1949 году. Беспокойство неравнодушных горожан вызвало появление забора вокруг здания.

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