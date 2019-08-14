Татар-информ

14 августа 2019, 18:52

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

В Казани под угрозой сноса оказался старейший из сохранившихся домов Кировского района

Рекомендуем

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

В Казани под угрозой сноса оказался старейший из сохранившихся домов Кировского района

Фото: ТРО ВООПИиК

Проживающего в старинном деревянном доме потомка директора Порохового завода в середине XX столетия предприятие намерено принудительно отселить.

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Сыну бывшего директора Порохового завода Казани в 1955–1967 годах Валерию Грязнову пришла повестка в суд по делу о принудительном выселении из дома № 16 на улице Первого Мая. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) считает, что предстоящее 23 августа судебное разбирательство прямо грозит сносом являющейся одним из самых старых домов Кировского района деревянной постройки 1808 года, входящей в границы исторического поселения города. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Реалии таковы, что дом не считается объектом культурного наследия, но тем не менее признан исторически ценным градоформирующим объектом как «Дом жилой, XIX века» и находится на балансе Порохового завода.

Он был построен для нужд предприятия два с лишним века назад по проекту Андреяна Захарова вместе с несколькими подобными типовыми казенными зданиями гражданского и военного назначения. Известно, что в таких проживали штаб- и обер-офицеры Порохового завода, а в годы Великой Отечественной войны и позже – директор и главный инженер предприятия. Сейчас здесь живет Валерий Грязнов – сын директора завода в 1955–1967 годах Анатолия Грязнова. Он сознательно не менял место жительства, чтобы сохранить исторический дом.

«В настоящее время имеется серьезная угроза сноса этого уникального жилого дома в связи со строительными намерениями застройщиков ближайших земельных участков», – бьет тревогу ТРО ВООПИиК.

Защитники наследия подчеркивают, что градоформирущий объект в границах исторического поселения Казани юридически разрешено лишь капитально ремонтировать «с учетом сохранения без изменения основного объема и стилистических особенностей фасадов, конфигурации крыши, исторических материалов отделки фасадов и материала кровли».

ТРО ВООПИиК уже провело обследование дома и подготовило историческую справку для срочной постановки дома на государственную охрану – внесения в список объектов культурного наследия. Документ направлен в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия и Пороховому заводу как собственнику постройки.

«Мы знаем из нашего большого охранного опыта: как только жителей вынуждают переехать, дома сносятся или горят. Допустить сноса нельзя», – подчеркивают в ТРО ВООПИиК, предлагая оставить жителя исторического дома в покое до согласования проекта ремонта здания, коммуникации в котором, несмотря на отсутствие решения суда, уже отключили.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Почти 90% обратившихся в Госархив РТ ищут документы о зарплате и о стаже работы
Новости дня
20:08
Минсельхоз РФ не меняет прогноз по урожаю из-за введения режима ЧС в ряде регионов

В России производство зерна в 2019 году ожидается на уровне 118 млн тонн против 113,3 млн тонн в прошлом году.

19:54
Минтруд РТ: За неделю число безработных в Татарстане увеличилось до 11,3 тыс. человек

Работодатели республики на этой неделе предлагают 46461 вакансию соискателям на рынке труда.

19:42
Минэкологии РТ: Добровольцы собрали 15 мешков мусора на берегу озера в лагере «Романтик»

Участниками природоохранной акции в Балтасинском районе Татарстана стали 30 молодых людей.

19:30
«Рубин» оштрафован за фактическое исполнение Шароновым обязанностей главного тренера

Клубу придется выплатить 1 млн рублей, а специалисту – еще 200 тыс. рублей.

19:18
На базе шести детсадов Татарстана создадут консультационные центры для поддержки семей с детьми

По национальному проекту на проведение консультаций в центрах направят более 26 млн рублей.

19:10
Хэштег в честь WorldSkills Kazan установили у Казанского Кремля

Жители и гости столицы Татарстана уже начали фотографироваться на фоне надписи.

19:04
Более 30 образовательных организаций РТ получат компьютерное оборудование по нацпроекту

Технику обновят в 15 школах и 17 учреждениях среднего профессионального образования Татарстана.

18:52
В Казани под угрозой сноса оказался старейший из сохранившихся домов Кировского района

Проживающего в старинном деревянном доме потомка директора Порохового завода в середине XX столетия предприятие намерено принудительно отселить.

18:40
В организации празднования Курбан-байрама в Татарстане приняли участие около тысячи волонтеров

Наиболее активными оказались добровольцы из Казани, Набережных Челнов и Азнакаева.

18:35
У жителя села в Татарстане на чердаке бани полицейские обнаружили больше килограмма маковой соломы

54-летнего мужчину доставили в отдел полиции, где он во всем сознался.

18:26
Летняя школа «Болгарский диалог культур» соберет 30 студентов из восьми стран мира

Международная летняя школа пройдет с 16 по 26 августа в кампусе Болгарской исламской академии.

18:10
Минниханов прибыл в Турцию с краткосрочным рабочим визитом

Президент РТ посетил комплекс социальных объектов мэрии Стамбула.

17:56
Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

Сократить расходы на мобильный Интернет можно с помощью услуги «Безлимитный Интернет за границей».

17:42
В Татарстане потеплеет до +26 градусов

Ночью и утром местами по республике возможен туман.

17:25
«В "скорой" могут оказаться ваши близкие»: в Казани прошел рейд «Уступи дорогу»

Сегодня автоинспекторы вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как часто водители уступают дорогу машинам скорой помощи.

17:20
Почти 90% обратившихся в Госархив РТ ищут документы о зарплате и о стаже работы

Необходимые для определения размера пенсии документы хранятся в архивах.

17:06
В Госархиве РТ для воспитанников летнего лагеря провели мастер-класс по генеалогии

В семинаре приняли участие 19 ребят, которым рассказали, как собирать информацию о предках, и показали старинные документы.

16:50
Каждый пятый часто используемый архивный документ в Татарстане переведут в цифровой формат

Госархив Татарстана оцифрует около 4,5 млн документов к концу 2020 года.

16:35
В акватории Казанки тушили условный пожар, вспыхнувший из-за столкновения двух судов

Во время учений, организованных в рамках подготовки к WorldSkills Kazan-2019, сотрудники МЧС, ГИМС и медики отрабатывали навыки спасения людей.

16:34
В Сабинском районе собрались трудоустраивать молодежь с помощью Telegram-канала

Организованная Минмолодежи Татарстана экспедиция «Автобус 14..30» побывала в Богатых Сабах.

16:22
В Алексеевском районе РТ после реконструкции возобновили движение по мосту через реку Актай

До реконструкции мост 1969 года постройки находился в аварийном состоянии.

16:14
Светлана Захарова рассказала, какие вопросы татарстанцы направляют в онлайн-сервис «Мой депутат»

Татарстанцы оставляют свои обращения на сайте «Мой депутат», по телефону горячей линии или в мобильных приемных «Единой России».

15:48
Встреча с заводчанами, волейбол и оценка новой школы: Мухаметшин посетил Нижнекамск

В рамках рабочей поездки Председатель Госсовета РТ побывал на заводе ЦМК-шин, в новой школе и в спортивном комплексе.

15:30
Фото начала ХХ века и фильм 1945 года: в Госархиве РТ открылась выставка из фонда Фарита Хабибуллина

Всего на выставке представлено около 50 собранных Фаритом Хабибуллиным документов, фотографий и афиш.

15:10
В Татарстане участок дороги Алексеевское – Высокий Колок в 2019 году реконструируют за 40 млн рублей

Полностью завершить реконструкцию участка автодороги с 10-го по 13-й км планируется в 2021 году.

События