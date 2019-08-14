В Казани под угрозой сноса оказался старейший из сохранившихся домов Кировского района

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Сыну бывшего директора Порохового завода Казани в 1955–1967 годах Валерию Грязнову пришла повестка в суд по делу о принудительном выселении из дома № 16 на улице Первого Мая. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) считает, что предстоящее 23 августа судебное разбирательство прямо грозит сносом являющейся одним из самых старых домов Кировского района деревянной постройки 1808 года, входящей в границы исторического поселения города. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Реалии таковы, что дом не считается объектом культурного наследия, но тем не менее признан исторически ценным градоформирующим объектом как «Дом жилой, XIX века» и находится на балансе Порохового завода.

Он был построен для нужд предприятия два с лишним века назад по проекту Андреяна Захарова вместе с несколькими подобными типовыми казенными зданиями гражданского и военного назначения. Известно, что в таких проживали штаб- и обер-офицеры Порохового завода, а в годы Великой Отечественной войны и позже – директор и главный инженер предприятия. Сейчас здесь живет Валерий Грязнов – сын директора завода в 1955–1967 годах Анатолия Грязнова. Он сознательно не менял место жительства, чтобы сохранить исторический дом.

«В настоящее время имеется серьезная угроза сноса этого уникального жилого дома в связи со строительными намерениями застройщиков ближайших земельных участков», – бьет тревогу ТРО ВООПИиК.

Защитники наследия подчеркивают, что градоформирущий объект в границах исторического поселения Казани юридически разрешено лишь капитально ремонтировать «с учетом сохранения без изменения основного объема и стилистических особенностей фасадов, конфигурации крыши, исторических материалов отделки фасадов и материала кровли».

ТРО ВООПИиК уже провело обследование дома и подготовило историческую справку для срочной постановки дома на государственную охрану – внесения в список объектов культурного наследия. Документ направлен в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия и Пороховому заводу как собственнику постройки.

«Мы знаем из нашего большого охранного опыта: как только жителей вынуждают переехать, дома сносятся или горят. Допустить сноса нельзя», – подчеркивают в ТРО ВООПИиК, предлагая оставить жителя исторического дома в покое до согласования проекта ремонта здания, коммуникации в котором, несмотря на отсутствие решения суда, уже отключили.

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