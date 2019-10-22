Жители Казани смогут обсудить модель идентичности столицы Татарстана

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Центре современной культуры «Смена» 28 октября представят для обсуждения результаты исследования «Казань. Модель идентичности», проводившегося в ходе реализации проекта «Концепция устойчивого развития исторического поселения Казань».

С начала года ученые выясняли, «что представляет собой Казань, как ее видят горожане и почему она такая, какая есть сейчас», отмечают организаторы мероприятия.

На презентации пойдет речь о том, какие события сформировали образ столицы Татарстана, что отличает ее от других городов и как это отражается в современном пространстве города и его эмоциональном восприятии.

В ходе обсуждения, которое состоится после презентации, исследователи и участники события должны будут продумать второй этап работ и определить механизмы, которые позволят сделать его прозрачным и понятным для казанцев.

Поучаствовать в обсуждении концепции идентичности смогут все желающие – обычные горожане, представители креативного бизнеса и городских сообществ, любители истории, культуры и современности Казани, а также предприниматели, деятельность которых ориентирована на город и сохранение наследия.

Презентация начнется в 19 часов. Вход на мероприятие будет свободным, однако необходима предварительная регистрация.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.