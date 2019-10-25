Прокуратура сообщила, что видео с упавшим в люк ребенком снято в Санкт-Петербурге

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Прокуратура подтвердила, что видео с упавшим в люк ребенком снято в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

После появившейся в Интернете видеозаписи с упавшим в люк ребенком, прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку. Выяснилось, что инцидент произошел возле дома № 42 по улице Космонавтов.

В надзорном ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных за эксплуатацию люка лиц.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появился видеоролик, как ребенок падает в люк. Авторы видео утверждали, что запись сделана в Татарстане. По данному факту прокуратура республики начала проверку.

Позднее в исполкоме Набережных Челнов опровергли, что видео было сделано в Автограде.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.