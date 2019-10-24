(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ проверяет видео с падением ребенка в люк, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сегодня в социальных сетях и мессенджерах появилась видеозапись, на которой ребенок гуляет с мамой и в какой-то момент наступает на люк и проваливается. На помощь прибегают случайные прохожие и ребенка быстро вытаскивают обратно. Авторы видео заявляют, что снято оно якобы в Татарстане.

Как рассказал Галиев, в данный момент надзорное ведомство выясняет, действительно ли инцидент имел место в одном из населенных пунктов Татарстана. Пока точных данных об этом у нас нет. Но если этот факт подтвердится, то прокуратура организует проверку и даст оценку действиям коммунальных служб или иных ответственных организаций.

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