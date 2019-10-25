Исполком опроверг, что видео с провалившимся в люк ребенком записано в Челнах

(Набережные Челны, 25 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) Исполком Набережных Челнов назвал «фейком» видео, на котором ребенок проваливается в люк.

«Мы призываем не ориентироваться на непроверенную информацию. Указанный случай не имеет отношения к Набережным Челнам. Мы надеемся, что с малышом и с мамой все хорошо», — заявила руководитель Управления информационной политикой и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах получило распространение видео, на котором мама с коляской идет по тротуару вдоль жилого дома, а малыш бежит по газону. В какой-то момент он наступает на канализационный люк и проваливается в колодец. Распространители утверждают, что случай произошел в Татарстане и, возможно, в Набережных Челнах.

«В диспетчерскую службу нашей компании поступил сигнал о том, что подобный видеоматериал распространяется в местных социальных сетях. Мы проверили все недавние входящие сообщения. Подобный случай в городе не зафиксирован», — рассказал руководитель пресс-службы организации.

Он также подметил интересную деталь в видеоматериале.

«Женщина, которая подбегает к люку, с легкостью отбрасывает крышку в сторону. В Набережных Челнах колодцы, как правило, закрываются чугунными и бетонными крышками. Они тяжелые. Вряд ли кто-то смог бы откинуть ее без труда», — поделился своим наблюдением собеседник.

В полиции также заявили, что сигналы о провалившемся в колодец ребенке на номер «02» не поступали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура РТ проверяет видео с падением ребенка в люк, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

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