(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Завтра, 25 октября, в Татарстане сохранится сухая и относительно теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Осадки на территории республики маловероятны. При этом «ночью и утром 25 октября <…> местами ожидается туман», отмечается в распространенном синоптиками предупреждении об ухудшении погодных условий.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух вновь прогреется до 8–13 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе региона.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды на территории Татарстана до конца октября.

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