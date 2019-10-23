Юрий Переведенцев: «До конца октября в Казани сохранится аномально теплая погода»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). До конца октября в Казани сохранится аномально теплая погода, сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

«По прогнозам Гидрометцентра России, до конца месяца в столице сохранится аномально теплая погода — выше плюс 7 градусов. Юго-западные потоки продолжат удерживать показания термометров на отметках выше средних. Октябрь выдался теплым, завершается теплой декадой», — сказал Юрий Переведенцев.

В четверг, 24 октября, в дневные часы температура воздуха составит плюс 11 градусов, ночью — плюс 5 градусов. В пятницу днем прогнозируется небольшая облачность, без осадков: столбики термометра поднимутся до плюс 10 градусов, ночью — плюс 5.

В дневные часы субботы, 26 октября, ожидается плюс 12 градусов, ночью — плюс 8. В воскресенье воздух прогреется до 11 градусов, ночью ожидается плюс 6 градусов.

Также, согласно прогнозу Гидрометцентра, температурные показатели в ноябре будут в пределах нормы. «Если октябрьская погода сохранится, и теплые дни продлятся, то ноябрь будет теплым. Учитывая, что третий месяц осени — месяц с отрицательными температурами, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 ноября, по факту зима может сдвинуться», — подытожил профессор КФУ.

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