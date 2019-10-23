В Татарстане потеплеет до +13 градусов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Завтра, 24 октября, на территории Татарстана сохранится относительно теплая погода. Ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, но днем осадки будут маловероятны, информирует Гидрометцентр РТ.

Кроме того, кое-где по республике опустится туман. МЧС Татарстана посоветовало водителям воздержаться от дальних поездок в туманную погоду.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 3 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал сохранение аномально теплой погоды на территории Татарстана до конца октября.

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