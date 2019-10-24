Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Сборная России по футболу переместилась на пять позиций вверх и занимает сейчас 37-е место в рейтинге ФИФА. Эта информация опубликована на официальном сайте Международной федерации футбола.

Первое место в рейтинге ФИФА по-прежнему занимает сборная Бельгии. Именно с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова сыграют один из двух оставшихся матчей отборочного турнира к Евро-2020.



16 ноября россияне в Санкт-Петербурге встретятся с командой номер один в рейтинге ФИФА. А 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино, сборная которой делит вместе со сборной Ангильи последнее, 209-е место в рейтинге ФИФА.



Сборная России, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, разгромив в гостях команду Кипра со счетом 5:0. Российские футболисты обеспечили себе участие в финальной стадии чемпионата Европы в пятый раз подряд.

Вчера же в Интернете появилось изображение новой домашней формы сборной России, в которой россияне сыграют на предстоящем Евро-2020.

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