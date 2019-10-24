Песошин обсудил с Генконсулом Турции пути расширения сотрудничества

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с новым Генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом пути расширения сотрудничества. Встреча прошла в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Алексей Песошин особо подчеркнул, что «Татарстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений». Он выразил уверенность в том, что совместные усилия будут способствовать укреплению сотрудничества.

Кроме того, Премьер-министр РТ поздравил дипломата со вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе. Исмет Эрикан стал Генеральным консулом Турции в Казани 1 октября этого года.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Исмет Эрикан заявил о необходимости поднять товарооборот между Татарстаном и Турцией с 314 млн долларов до 1 млрд.

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