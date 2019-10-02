Новым Генконсулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Генеральным консулом Турции в Казани стал Исмет Эрикан. Соответствующая информация опубликована на официальной странице консульства в Twitter.

«Генеральный Консул Республики Турция в Казани Исмет Эрикан с 1 октября 2019 года вступил в должность», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле 2019 года экс-Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган объявил о решении покинуть пост.

«Срок моих полномочий в Казани закончился. В течение нескольких недель я возвращаюсь в Турцию. Это такой сюрприз для вас. Я уверен, что следующие генконсулы будут вносить свой вклад в развитие как российско-турецких, так и татарстано-турецких отношений. Казань имеет для нас очень важное значение», — сообщил тогда он.

Генеральный Консул Исмет Эрикан осуществил визит вежливости Представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации в Казани Радику Вахитову. pic.twitter.com/Yx4zHmMX1h — TC Kazan BK (@TCKazanBK) 2 октября 2019 г.

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