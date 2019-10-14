Генконсул Турции в Казани намерен увеличить объем турецких инвестиций в РТ до 1 млрд долларов

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Товарооборот между Турцией и Татарстаном необходимо поднять с 314 млн долларов до 1 млрд долларов, заявил генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан на пресс-конференции с журналистами.

«Обязательно вернемся к этим цифрам», — заявил Исмет Эрикан.

Он уточнил, что сейчас товарооборот между Турцией и Россией составляет 25-30 млрд долларов. По его словам, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин поставили задачи довести товарооборот до 100 млрд долларов.

«Я считаю, что, если цифра от 314 млн долларов возрастет хотя бы до 1 млрд долларов, то мы внесем определенный вклад в достижение общей цели, поставленной лидерами двух стран. Если мы достигали таких в прошлом, то мы можем достичь их и сейчас», — заключил генконсул.

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